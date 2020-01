Näin kovin keinoin United Brotherhoodin johtajaksi epäillyn uskotaan pitäneen rikollisjengin kurissa: "Johtajaa suojellaan kaikin keinoin – puhujat eivät hyvässä asemassa"

– Lisäksi esitutkinnassa epäillään, että epäilty on kontrolloinut jengin jäsenten huumausaineiden käyttöä, ohjeistanut jäseniä viranomaisten kanssa asioimisessa ja ollut tosiasiallinen rikoshyödyn saaja rikollisjärjestön tekemiksi epäillyissä rikoksissa. Hänen epäillään myös pahoinpidelleen törkeästi järjestön jäsenen tämän puheiden vuoksi, Sainio kertoo poliisin tiedotteessa.

"Johtajaa suojellaan kaikin keinoin"

– Heidän toimintatapansa on se, että pyritään peittämään osallisuudet mahdollisimman hyvin, niin onhan se [tutkinta] ollut haastavaa.

"Puhujat eivät ole kovin hyvässä asemassa"

Poliisi teki viime syyskuussa kotietsinnän Holopaisen hallinnassa olleeseen kiinteistöön Porvoossa, jonne miehen epäillään rakentannuttaneen rikoshyödyllä kaksi omakotitaloa ja autotallin. Mies on Sainion mukaan asunut kiinitestössä viime vuoden alusta.

Epäilty johtaja on kiistänyt syytteet, ja kuulustelut ovat sujuneet Sainion mukaan muuten "hyvässä hengessä".

Tapauksessa on epäiltynä yli 50 henkilöä, joista kymmenen on ollut vangittuna. Heistä kolme on yhä tutkintavankeudessa. Henkilöitä epäillään monenlaisista rikoksista huumerikoksista petoksiin ja huumekauppaan.