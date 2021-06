MTV Uutisten tiedot: Putkassa kuollut United Brotherhood -vaikuttaja oli vangittu valtaisaan ANOM-poliisioperaatioon liittyen

Jaatinen kuului lakkautetun United Brotherhoodin perustajiin. Jaatisen kuolemaa tutkitaan kuolemansyyntutkintana.

MTV Uutisten tietojen mukaan Jaatisen vangitseminen Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa 10. kesäkuuta liittyi osana kansainväliseen viranomaisten ANOM-operaatioon, josta keskusrikospoliisi tiedotti 8. kesäkuuta. KRP kertoi tuolloin, että viranomaiset olivat tehneet Suomessa ja yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa ulkomailla kymmeniä kiinniottoja ja kotietsintöjä törkeisiin huumausainerikoksiin liittyen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

ANOM-operaatiossa FBI pääsi salatun AN0M-mobiilisovelluksen kautta käsiksi ympäri maailmaa toimivien rikollisjärjestöjen salattuun viestinvaihtoon ja luovutti sittemmin tästä viestinnästä tietoja yhteistyömaiden viranomaisille, myös Suomen poliisille.

Esimerkiksi Hämeen poliisilla on operaatioon liittyen tutkinnassa kaksi kokonaisuutta, joissa on tällä hetkellä vangittuna vajaa 10 henkilöä. Tutkinnan kohteena on huomattava määrä maahantuotuja huumeita, ennen kaikkea amfetamiinia.

– Meillä on tutkinnassa kaksi laajempaa rikoskokonaisuutta, joilla molemmilla on kytkennät tähän kansainväliseen operaatioon. Toisessa kokonaisuudessa vangituilla henkilöillä on yhteys Cannonball MC -kerhoon ja toisessa osalla vangituista on yhteys lakkautettuun United Brotherhood -rikollisryhmittymään, sanoo tutkinnanjohtaja Matti Rekola Hämeen poliisista.

Rekola ei ota kantaa epäiltyjen nimiin. MTV Uutisten tietojen mukaan Jaatinen oli vangittuna juuri tuohon Hämeen poliisin tutkimaan jälkimmäiseen rikoskokonaisuuteen liittyen.

Vangittiin noin kaksi viikkoa sitten

Jaatinen vangittiin 10.6. epäiltynä kolmesta Lahdessa kevään ja kesän aikana tapahtuneesta törkeästä huumausainerikoksesta. Myös kahden törkeän ampuma-aserikoksen sekä ampuma-aserikoksen epäillään tapahtuneen samoihin aikoihin.

MTV Uutiset kertoi tiistai-iltana, että maanantai ja tiistain välisenä yönä Lahden poliisivankilasta kuolleena löydetty mies oli 22 vuotta Rogues Gallery ja United Brotherhood -jengeissä vaikuttanut Ville Jaatinen. Jaatisen kuolemaa selvitetään kuolemansyyntutkintana.

Jaatinen antoi MTV Uutisille haastattelun tammikuussa 2020, kun United Brotherhood lopetti toimintansa. Hän kertoi tuolloin, että United Brotherhoodin ja sen alajärjestön Bad Unionin toiminnan lopettamisen taustalla on viranomaisten vaino.

– Esitetään perusteettomia väitteitä ja käytetään pakkokeinoja väärin, Jaatinen kertoi MTV Uutisille.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– United Brotherhood ja Bad Union ilmoittivat tuolloin lehdistötiedotteella lopettavansa toimintansa. Se tarkoitti kerhotiloista ja liiveistä luopumista. Poliisi on luokitellut molemmat jengit järjestäytyneeksi rikollisuudeksi.

Jaatisen mukaan viranomaiset olivat käyttäneet pakkokeinojaan liian laajasti. Esimerkiksi kotietsintöjä on tehty läheisten ja muiden tuttavien luokse, vaikka näillä ei ollut mitään yhteyksiä UB:hen.

– Pakkokeinoihin on riittänyt se, että kerholainen on käynyt kylässä.

Jaatinen sanoi tuolloin MTV Uutisille olevansa "täysin palvellut" ja kertoi aikovansa keskittyä elämässään muihin asioihin. Jaatinen ehti viettää elämästään 20 vuotta vankiloissa.

Jaatinen uskoi osittain itse valinneensa uran ammattirikollisena, mutta hänen sukutaustansa vaikutti myös asiaan.