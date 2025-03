Kiekkosensaatio tarjolla: Näin Jokerit uhataan kampittaa

Mestiksen pudotuspeleissä astutaan seuraavaan vaiheeseen, kun välierät käynnistyvät keskiviikkona. Pääkaupunkiseudulla nähdään kutkuttava otatus, kun Kiekko-Vantaa pyrkii kampittamaan sarjanousuun tähtäävän Jokerit.

Runkosarjassa kuudenneksi sijoittunut Kiekko-Vantaa sinetöi välieräpaikkansa, kun se kaatoi maanantaina runkosarjan kolmosen Ketterän puolivälierien ratkaisevassa viidennessä ottelussa. Kiekko-Vantaa onnistui kahden vaikean vierasottelun jälkeen kääntämään kelkkansa ratkaisuottelussa.

– Kotipelit olivat vahvoja, ja sitten saatiin viidenteen peliin meidän mielenmaisema käänettyä samanlaiseksi, mikä meillä kotipelissä oli ja pystyttiin samalla tavalla pelaamaan kuin kotona. Ei oltu niin passiivisia ja peruuteltu niin paljon, päävalmentaja Jani Manninen kuvailee.

– Tiukka ja kova, henkisesti ja fyysisesti.

Kauaa vantaalaiset eivät ehdi lepäilemään, sillä välieräsarja Jokereita vastaan alkaa yhden välipäivän jälkeen keskiviikkona. Jokerit pääsee välieräsarjaan vastustajaansa huomattavasti tuoreempana, sillä se sinetöi jatkopaikkansa kolmannella TuTo-voitollaan jo viime torstaina.

– Onhan sillä varmasti joku vaikutus, ja sehän play offeissa on, että mitä paremmin pelaa, ansaitsee huilia, Manninen tuumii.

– Tiukkaaan paikkaan joudutaan taas. Tämä kuulostaa typerältä, mutta samoilla höyryillä mennään eteenpäin. Hyvin tiedostaen tiedetään, mihin ollaan menossa. Meillä on hyvä juttu meneillään. Uskon, että se kantaa kuitenkin, vaikka Jokerit pääsee tuoreempana eteenpäin.

Kiekko-Vantaa ja Jokerit kohtasivat runkosarjassa kuusi kertaa. Jokerit oli parempi viidesti. Vantaalaisten tulisi keksiä jotakin uutta pystyäkseen haastamaan runkosarjan ylivoimaiseen tapaan voittaneen helsinkiläisryhmän.

– Isossa kuvassa ei voida ja pystytä pelin rakenteita ja pelaamistapaa täysin muuttamaan. Muutama asia ollaan käyty läpi, mihin halutaan kiinnittää huomiota, Manninen sanoo.

Päävalmentaja peräänkuuluttaa joukkueeltaan pelirohkeutta ja peliuskallusta.

– On päivänselvää, että tässä on tällainen David vastaan Goljat -asetelma, että ei alistuta ja tyydytä siihen meille ehkä ennakkoon määrättyyn kohtaloon. Meillä on mahdollisuus muuttaa sitä, ja jos siinä onnistutaan, niin kauan kuin pelit on käynnissä, kaikki on mahdollista. Se mahdollisuus edellä me halutaan mennä, Manninen sanoo.

– Kyllä meidän pitää uskaltaa taklata, uskaltaa puolustaa maalinedustat ja uskaltaa pysyä luistimilla kiekottomana vahvana. Ne ovat kuitenkin niitä meidän juttuja.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Jokerit löylytti Kiekko-Vantaata runkosarjassa voitoin 5–1.Jaakko Stenroos/All Over Press

Jokereiden heikkoja kohtia kysyttäessä Manninen toteaa naurahtaen, ettei "siellä semmoisia hirveitä heikkoja kohtia ole".

– On tosi laadukas ja tasainen ryhmä. Neljällä kentällä pystyy ratkomaan pelejä ja puolustamaan laadukkaasti, hän sanoo.

Iskunpaikan Manninen näkee erikoistilannepelaamisessa. Toisaalta maalipaikoissa, joita ei Jokereita vastaan liene solkenaan tulossa, pitää olla tehokkaana.

– Sillä pystytään olemaan tuloksessa kiinni, Manninen näkee.

– Alivoiman pitää jatkaa hyvällä tasolla, mitä se oli Ketterä-peleissä. Sitten ylivoima on parantunut koko ajan ja siihen pyritään löytämään suhteessa Jokereihin niitä iskun paikkoja. Varmaan erikoistilanteet ovat lähtökohtaisesti ne, missä pystyy jotain käänteentekevää tekemään.

Manninen vakuuttaa, että Kiekko-Vantaalla on vankka usko siihen, että Jokerit on lyötävissä.

– Totta kai tiedostetaan haaste ja realitetit seurojen ja joukkueiden välillä. Kyllä tuolla aito usko on kaikilla siihen, että pystytään horjuttamaan ja haastamaan ja sitä kautta, jos onnikin on myötä, niin pystytään voittamaan.

SM-liigaan tähtäävän Jokereiden ainoa tavoite tällä kaudella on Mestiksen mestaruus ja sen tuoma mahdollisuus pelata paikasta SM-liigassa karsintasarjassa. Asetelmasta on helppo ammentaa motivaatiota.

– Ei tässä tarvitse erikseen mainita asetelmia ja sanoa, että tätä vastustajaa vastaan pitää lyödä kaikki peliin. Totta kai välierät jo itsessään motivoivat, mutta onhan siinä nimenomaan se, että vastassa on ylivoimaisesti sarjan seuratuin ja isoin organisaatio ja seura. Kyllähän kaikki haluavat heidät kampittaa, ja me ollaan siinä onnellisessa asemassa, että päästään välierävaiheessa sitä yrittämään.

Manninen odottaa pääkaupunkiseudun joukkueiden välisestä välieräsarjasta ikimuistoista tapahtumaa.

– Välimatkat ovat lyhyet, hallit ovat täynnä todennäköisesti molemmissa päissä. Se atmosfääri, joka siellä peleissä tulee olemaan, niin harva tässä sarjassa varsinkaan pääseee ehkä koskaan enää kokemaan näitä.