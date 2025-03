Suoraa puhetta: Näin Jokerien SM-liigaunelma murenee

SM-liigatavoitteestaan näkyvästi pitkin kautta viestinyt Helsingin Jokerit kohtaa Mestiksen pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella TUTO Hockeyn. Altavastaajajoukkueen päävalmentaja Samuli Marjeta uskoo, että iso ennakkosuosikki on voitettavissa. Pudotuspelit käynnistyvät tänään maanantaina.

Marjeta, 37, hyppäsi TUTOn peräsimeen yllätysaikataululla tammikuun puolivälissä, kun Jonne Virtanen sai pestin SM-liigasta ja Jukureista. Marjetan oli alun perin tarkoitus siirtyä Porista Turkuun vasta ensi kaudella.

Puolitoista kuukautta Kupittaalla aamujäitä vetänyt Marjeta johdatti TUTOn Mestiksen runkosarjan kahdeksanneksi.

– Hyvässä aikataulussa ollaan. Jos Turussa vietetyn ajan jakaa kahteen osaan, niin pystyttiin jälkimmäiselle puoliskolle petraamaan paljon. Tulos toki heitteli, se heittelee vieläkin. Olen tyytyväinen, miten pelaajat ovat lähteneet talkoisiin mukaan. Koko TUTO-yhteisö, urheilujohtaja (Pekka Virta) mukaan lukien, tukee ja ottaa tulospainetta pois, kunhan arjen työ menee eteenpäin, Marjeta pohtii menneitä viikkoja.

Samuli Marjeta (keskellä) siirtyi TUTOn puikkoihin tammikuussa.

TUTO kohtaa puolivälierissä Mestiksen runkosarjan näytöstyyliin voittaneen Jokerit. Ottelusarjan asetelma on päivänselvä: Jokerit lähtee mittelöön massiivisena ennakkosuosikkina.

– Jos meinaa olla paras, niin kaikki pitää voittaa. Ei tässä mitään uhoamaan lähdetä, mutta kyllä mä näen meidän mahdollisuudet realistisena, että voimme kaikki (joukkueet) voittaa, Marjeta pumppaa TUTOn näkökulmasta.

Altavastaajan asema ei anna turkulaisille ylimääräistä nälkää tai näytönhalua. Marjeta korostaa useaan otteeseen, että TUTO keskittyy klassisesti omaan suoritukseensa.

– Ajattelen, että okei, Jokerit on vastassa, lyödään parasta pöytään. Tiedämme, että kaverilla on hyvä joukkue ja kokeneita pelaajia. Huoli on siitä heidän hyvyydestään, kuten olisi muitakin vastaan. Keväällä tapahtuu kaikennäköistä, pelit ja vireystilat heittelevät. Varmasti Jokerit on iso ennakkosuosikki, mutta emme me sitä mieti. Me pohditaan, miten me pystytään ne kaataamaan, Marjeta jatkaa.

TUTOn vinkkelistä katsottuna joukkueella on loistava mahdollisuus tehdä kunnolla kiusaa. Jokerien joukkue on rakennettu SM-liigakarsintoja silmällä pitäen, joten Mestiksen puolivälierän pitäisi olla vain sivulause ikimuistoiseksi jo ennakkoon pedatun kevään tarinassa.

"Kyllä ne lyötävissä on"

Marjetan mukaan TUTO tulee luottamaan puolivälierissä erityisesti hyökkäyspeliinsä. Siinä päävalmentaja näkee joukkueensa keskeiset yllätyksen avaimet.

– Jos jäädään poteroon pelkäämään, niin ei siitä mitään tule. Kampoihin lyödään ja kaikkemme tehdään, että siitä jatkoon mennään. Meidän joukkueemme näkee tämän isona mahdollisuutena. Moni muu varmaan näkee toisin, mutta me ei mietitä sitä.

Helsingin ja Turun kohtaamisessa välimatka on lyhyt ja hallit ovat varmasti mukavasti täynnä. Jokerit isännöi sarjan avausosaa maanantaina, TUTOn kotipelin vuoro on keskiviikkona.

Marjeta uskoo, että ottelusarjaa seurataan mediassa erityisellä linssillä. Syy löytyy viereisestä vaihtoaitiosta.

– Tämä on myös loistava näyteikkuna meidän pelaajille. Parannetaan meidän pelin juoksua erä erältä, niin kyllä ne lyötävissä on, en sitä sano. Korostan kuitenkin, että uhoaminen on turhaa. Rauhassa rakennetaan omaa juttua ja kasvetaan pelin ja sarjan vaateen mukaan, Marjeta päättää.

Maanantaina käynnistyvät Mestiksen puolivälierät pelataan paras viidestä -periaatteella. Välieristä eteenpäin mennään paras seitsemästä -malliin.

Mestiksen puolivälieräparit (paras viidestä)

(1.) Jokerit–TUTO (8.)

(2.) IPK–RoKi (7.)

(3.) Ketterä–K-Vantaa (6.)

(4.) JoKP–Hermes (5.)

Mestis-karsinnassa kohtaavat KeuPa HT ja Hokki, sarja pelataan paras seitsemästä -periaatteella. Voittaja säilyy Mestiksessä, häviäjä etenee jatkokarsintaan Suomi-sarjan voittajaa vastaan.