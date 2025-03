Jokerit-tähti Valtteri Filppula tiukkana: "Mahdollisimman nopeasti"

Jokerit aloittaa keskiviikkona Mestiksen välierät Kiekko-Vantaata vastaan.

Kirkkaat kohdevalot osuvat helsinkiläiseen jääkiekkoseura Jokereihin nyt entistä tiiviimmin, kun seura tavoittelee Mestiksen mestaruutta ja sitten menestyksekästä nousukarsintaa Liigaan. Keskiviikkona alkavissa välierissä seura kohtaa maanantaina jatkopaikkansa varmistaneen Kiekko-Vantaan.

– Hyvät tunnelmat on, ja pudotuspeleissä on tarkoitus edetä mahdollisimman nopeasti, Jokerien kapteeni Valtteri Filppula kuvasi STT:n haastattelussa.

Filppula pelasi vantaalaisseuran alle 16-vuotiaissa ennen siirtymistään Jokerien junioreihin.

Runkosarjavoittaja Jokerit onnistui peittoamaan TuTo Hockeyn tieltään voitoin 3–0 ja sai lisää valmistautumisaikaa välieriin.

– Ylimääräinen huili on aina hyväksi, varsinkin kun minulla alkaa olla jo ikää. Olin runkosarjan lopussa muutaman ottelun sivussa, joten nyt oli hyvä saada treenejä alle, 40-vuotias Filppula perusteli.

Filppulan saavutuksiin ei yllä kukaan toinen suomalainen, sillä keskushyökkääjä kuuluu harvinaiseen triplakullan klaaniin NHL-mestarina ja olympia- sekä MM-kullan voittajana. Palkintokaapissa piisaa pystejä ja prenikoita enemmänkin, sillä muun muassa Sveitsin ja Mestarien liigan voitonmerkit komistavat vitriiniä.

– Tämä (Mestis) on ollut hieno kokemus. Yleensä olen ollut jollakin lailla tutussa liigassa, Filppula vertaili.

Filppula koki NHL-maailmaa 16 kaudella neljässä seurassa 1 056 runkosarjapelin ja 166 pudotuspelin verran. Mestiksessä hän on huomannut kamppailevansa nuorten kanssa, joiden tavoitteet ovat korkealla.

– Virheitä ei saa pelätä, vaikka ne kostautuisivatkin. Pitää luottaa omaan juttuunsa ja pelata sen mukaisesti. Menestyvissä joukkueissa käytetään tätä kaavaa, Jokerien kapteeni Filppula linjasi.

Salonen iski TuTo-sarjassa viisi maalia

Valtteri Filppula tähyää Jokerit-joukkueen kanssa SM-liigaan.Tomi Natri /All Over Press

Laitahyökkääjä Samuel Salonen, 24, on Jokerien pelaajiston nuoresta päästä. Silti hän on ehtinyt pelata Liigaa jo peräti viidessä eri seurassa.

– Kun palaset loksahtavat kohdalleen, niin paikan täytyy olla juuri oikea. Se vaatii tuuriakin, Salonen puntaroi kiertoaan.

Nyt kasvattajaseuraansa edustava Salonen arvioi, että on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. TuTo-sarjan kolmessa pelissä hän kokosi pisteet 2+0, 2+0, 1+1. Viisi maalia ei ole sattumaa, sillä Salosen tykkimäinen kuti paukkuu usein ja tarkastikin.

– Tykkään kovasti laukoa, ja runkosarjassakin ammuin paljon. Välillä maalivahti on vain parempi. Parempi on tehdä tässä vaiheessa maaleja kuin runkosarjassa, Salonen naurahti.

Aivan alkukaudesta Salonen pelasi Filppulan johtamassa ketjussa. Filppulalta Salonen ja muut nuoret pystyvät ammentamaan vaikka kuinka.

– Itse en ole koskaan vielä voittanut mitään. Stanley Cup on luonnollisesti haaveissa. Olympiakulta on isosti arvostamani mitali. Leijonapaidassa pelaaminen olympialaisissa on unelmani, Salonen peilasi Filppulan kokemuksiin.

Filppulalla ja Salosella on syntymäpäivätkin kahden päivän erolla maaliskuussa, mutta kaksikko ja koko joukkue tavoittelee toisenlaista juhlaa.

– Vallelta (Filppula) puuttuu Mestis-pokaali, Salonen muistutti.