Kiekkoraati: SM-liigaseurat kohtaavat rajun totuuden – "Nyt on oikeasti tosi kyseessä"

– Siitä on kymmenen vuotta aikaa, kun on viimeksi ollut karsinnat. Se todellakin tulee tässä kuukauden sisällä silmille. Sieltä on Mestis-seura tulossa ylös ja se joukkue, joka liigasta tulee alaspäin, on kuitenkin vähän kuin itseluottamuksen menettänyt. Siellä voi tapahtua ihan mitä vain. Se konkretisoituu joukkueilla – veikkaan, että ennen joulua on joukkueilla jo aikamoiset tärinät päällä, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi povaa.