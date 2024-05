Kommentti: SM-liiga poisti nyt ison murheenkryynin – kolikolla on kääntöpuolensa

Päätöksellä on kaksi isoa puolta.

Uusi järjestelmä tarkoittaa sitä, että sarjan pidempiaikainen murheenkryyni eli tyhjennysmyynti-ilmiö poistuu nyt päiväjärjestyksestä. Tämä johtuu siitä, että nyt lähes jokainen joukkue on siirtorajalla siinä pisteessä, että sen kausi saattaa hyvinkin jatkua vielä runkosarjan jälkeen. Joko joukkue yltää pudotuspeleihin tai sitten edessä on uhka, missä seura päätyy karsintoihin.

Kolikon kääntöpuoli on se, että nyt kun pudotuspeleihin pääsee peräti 12 joukkuetta, runkosarjan arvo on vähintäänkin koetuksella, koska niin moni menee kuitenkin jatkoon. Uuden päätöksen myötä niin sanottu ”välimalli” on paljon leveämpi. Kaiken lisäksi sille joukkueelle, joka sijoittuu neljän parhaan joukkoon, tulee eteen eriskummallinen tilanne. Runkosarjan sijoitus tietää sitä, että joukkue pääsee suoraan puolivälieriin, mutta taloudellisesti viidenneksi tuleva saattaa saada kaksi myyntipeliä eli kotipudotuspeliottelua enemmän.