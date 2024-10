Aki Palsanmäen sairastama keuhkosyöpä on usein pitkään oireeton – ja syövistä tappavin

Keuhkosyöpä on maailman yleisin ja Suomen kolmanneksi yleisin syöpä. Maailmanlaajuisesti se on eniten kuolemia aiheuttava syöpäsairaus.

Tyypilliset keuhkosyövän oireet

Ennuste naisilla hieman parempi kuin miehillä

Cleveland Clinicin mukaan pienissä kasvaimissa, jotka eivät ole levinneet imusolmukkeisiin, potilaan eloonjäämisaste on 90 prosenttia potilailla, joiden kasvain on alle yhden sentin.

Jos kasvain on 1–2 senttimetrin kokoinen, on potilaan eloonjäämisprosentti 85. Ja jos kasvaimen koko on 2–3 senttiä, on eloonjäämisprosentti 80.