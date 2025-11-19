Keskiviikkona 19.11.2025 vietetään maailman keuhkoahtaumapäivää. Parasta lääkettä sairauteen ovat liikunta ja tupakoinnin lopettaminen, muistuttaa Hengitysliitto.

Keuhkoahtaumatauti on alidiagnosoitu kansansairaus, jota potee arviolta 5–10 prosenttia väestöstä. Sairastavuus lisääntyy 65 ikävuoden jälkeen.

Sairauden merkittävin aiheuttaja on tupakointi – tupakoivista arviolta 20–30 prosenttia sairastuu keuhkoahtaumatautiin. Jo 10 askivuotta aiheuttaa selviä riskejä terveydelle. Askivuodet lasketaan kertomalla päivittäin poltettujen askien (20 savuketta) määrä tupakoinnin kestolla vuosina.

Osa keuhkoahtaumataudeista johtuu työperäisistä syistä. Pölyille, kaasuille, käryille, huuruille sekä ilmansaasteille altistuminen työssä lisää keuhkoahtaumataudin riskiä etenkin, jos tupakoi.

Keuhkoahtaumatautiin ei ole parannuskeinoa, mutta sen etenemistä voi hillitä elintavoillaan. Lievä keuhkoahtaumatauti haittaa elämää vain vähän, mutta pitkälle edenneenä se rajoittaa sairastuneen elämää merkittävästi.

Keuhkoahtaumataudin oireet

Keuhkoahtaumatautia edeltää usein krooninen keuhkoputkitulehdus, joka aiheuttaa vähitellen pysyvän keuhkoputkien ahtautumisen ja vaikeuttaa ilman virtausta keuhkoissa.

Keuhkoahtaumataudin oireita ovat:

hengenahdistus tai suoristuskyvyn aleneminen rasituksessa

pitkäkestoinen yskä, etenkin aamuisin

limaneritys etenkin aamuisin

hengityksen vinkuna

taipumus hengitystieinfektioihin

mahdollisesti myös laihtuminen, kuihtuminen ja liitännäissairaudet

Oireet ilmaantuvat hiljalleen vuosien kuluessa, minkä vuoksi moni tupakoitsija ei tunnista niitä itsellään. Sairauteen voi liittyä pahenemisvaiheita, joiden aikana oireet lisääntyvät.

Keuhkoahtaumataudin hoito

Tupakoinnin lopettaminen ja liikunta ovat parasta lääkettä keuhkoahtaumatautiin, sillä ne molemmat hidastavat sairauden etenemistä ja parantavat elämänlaatua.

– Liikunta on keskeinen osa keuhkoahtaumataudin hoitoa. Säännöllinen liikunta vähentää sairauden pahenemisvaiheita sekä lisää elämänlaatua ja eliniän ennustetta, Hengitysliiton järjestöjohtaja Mervi Puolanne sanoo tiedotteessa.

Usein kuitenkin käy niin, että keuhkoahtaumatautia sairastava vähentää liikuntaa hengenahdistuksen takia. Hengityssairaan on tärkeä oppia erottamaan hengästyminen hengenahdistuksesta.

Hengästyminen ei ole vaarallista, sillä se menee nopeasti ohi rasituksen loputtua. Hengästyminen harjoituttaa keuhkokapasiteettia ja kohottaa kuntoa.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran marraskuussa 2020.

