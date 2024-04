Kestää käsikranaatin ja tarkka-ampujan luodit, estää tunkeutujat räjähdyksellä: Stubbin uusi auto on kuin pyörillä kulkeva linnake

"Korkean suojaustason auto"

Audin verkkosivuilla A8 L Security -autoa kuvaillaan korkean suojaustason autoksi. Pressitiedotteessa hehkutetaan, että tämä neliveto on suunniteltu turvallisuusalan erityisen korkeisiin vaatimuksiin.

Audin nettisivuilla kerrotaan myös, että kulkuneuvoon on integroitu erittäin kovia ja kestäviä materiaaleja, kuten kuumamuovattua panssaroitua terästä, aramid-kuituja, keraamisia komponentteja sekä erikoisalumiiniseoksia ja monilevyistä lasia.

Suorastaan "linnake"

HT Auto kertoo vuoden 2020 jutussaan, että auton turvallisuusjärjestelyt tekevät siitä suorastaan pyörillä kulkevan linnakkeen. A8 L Security painaa 3 875 kiloa, ja sen ympärillä on ylimääräinen panssarikerros. Autossa on suuttimia, jotka suojaavat tulipalolta.

Sivuston mukaan auto on testattu tarkka-ampujien tulitusta, käsikranaatin räjähdyksiä ja nopeaa tulitusta vastaan, ja siinä on myös panssaroitu laatikko takakontissa, jossa on elektroniikka sisäpuhelinta ja lisäakkua varten.