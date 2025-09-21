Kansanedustaja Eemeli Peltonen (sd.) haudattiin eilen.
Vuonna 1994 syntynyt Peltonen kuoli elokuussa 2025.
Helsingin Sanomissa julkaistiin tänään hänen muistokirjoituksena ja Keski-Uusimaa-lehdessä hänen kuolinilmoituksensa. Siinä kerrotaan, että siunaus toimitettiin Järvenpään siunauskappelissa.
Muistokirjoituksessa on Väinö Tannerin sitaatti, joka korostaa Peltosen poliittista uraa.
– Hyväksyn enemmistön kannan, vaikka olisin taistellut sitä vastaan ja työskentelen sen voittoon viemiseksi, sitaatissa sanotaan.
Muistamiset pyydetään osoitettavaksi Kansan Sivistysrahaston Eemeli Peltosen muistorahastoon, jonka kautta tuetaan vähävaraisten lasten ja nuorten liikuntaharrastustoimintaa.
Eemeli Peltonen löydettiin 19. elokuuta itsemurhan tehneenä Eduskuntatalosta. Peltonen oli kuollessaan 30-vuotias.
Peltonen oli noussut eduskuntaan vuonna 2023. Hän oli aiemmin tullut tunnetuksi Järvenpään kaupunginhallituksen puheenjohtajana. Kaupunginvaltuustoon hän oli noussut jo 18-vuotiaana.
Tarvitsetko kriisiapua?
Keskusteluapua saa esimerkiksi seuraavilta tahoilta
- Oman hyvinvointialueen sosiaali- ja kriisipäivystyksen numerosta
- Mieli ry:n kriisipuhelimesta ympäri vuorokauden 09 252 50111
- Helsingin kaupungin kriisipäivystyksestä joka päivä kellon ympäri numerosta 09 310 44222
- Kirkon palvelevasta puhelimesta 0400 221 180 joka päivä kello 18–24