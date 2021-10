"Jotain rajaa, perussuomalaiset!" – maahanmuutto nosti äänenpainetta eduskunnassa

Eduskunta on keskustellut tänään perussuomalaisten ja Liike Nytin välikysymyksestä.

– Humanitaarisen maahanmuuton vauhdittaminen ja houkuttelu on vastuutonta ja epäoikeudenmukaista maamme omia kansalaisia ja veronmaksajia kohtaan, Purra sanoi.

PS-edustaja syyttää ehdotusta "vapaakortiksi terroristeille"

Luonnoksen mukaan perheenyhdistämisen toimeentuloedellytys poistettaisiin kokonaan, kun perhe on muodostettu ennen kansainvälistä suojelua saavan perheenkokoajan saapumista Suomeen.

– Hallitus on johdonmukaisesti pyrkinyt kokonaisvaltaisella politiikalla siihen, että maahantulo EU-alueelle ja Suomeen säilyy hallittuna. Samalla olemme painottaneet velvoitetta noudattaa kaikissa toimissa kansainvälistä oikeutta ja perus- ja ihmisoikeuksia, Ohisalo sanoi.

Pääministeri: Meillä ei ole hallituksen esitystä

Oppositio tarttui kärkkäästi siihen tosiseikkaan, että lakiluonnos menee selvästi pidemmälle kuin mistä hallitusohjelmassa on sovittu.

Hallitusohjelmassa linjataan toimeentuloedellytyksen poistamisesta vain alaikäisiltä perheenkokoajilta. Muiden kohdalla on sovittu ainoastaan tulorajojen kohtuullisuuden selvittämisestä.

– Me tietenkin nojaamme hallitusohjelmassa sovittuihin linjauksiin, Marin kommentoi.

Keskustan ryhmäpuheenvuoron pitänyt Mikko Kärnä korosti kovaäänisesti, että toisin kuin perussuomalaiset antoi ymmärtää, kyse on tällä hetkellä vain sisäministeriön työryhmän, ei hallituksen esityksestä. Keskusta on Kärnän mukaan sitoutunut vain siihen, mitä hallitusohjelmassa on sovittu.