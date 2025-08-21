Pornokohuun joutunut Antti Kaikkosen erityisavustaja on irtisanoutunut

Keskustan taustavaikuttaja Jirka Hakala on irtisanoutunut alkukesästä keskustan palveluksesta, kertoo puolueen puheenjohtaja Antti Kaikkonen MTV Uutisille.

Jirka Hakala joutui toukokuussa kohun keskiöön, kun Ilta-Sanomat uutisoi, että Hakalan asunnossa on kuvattu pornoa.

Uutisointia seuraavana päivänä Hakalan kerrottiin siirtyneen pois Kaikkosen erityisavustajan paikalta muihin poliittisiin valmistelutehtäviin puolueessa.

Nyt Kaikkonen kertoo MTV Uutisille, ettei Hakala ole enää puolueen palkkalistoilla.

– Jirka Hakala on irtisanoutunut keskustan palveluksesta alkukesästä, Kaikkonen sanoo.

Kaikkonen ei kommentoi irtisanoutumisen syytä.

– Ratkaisut on tehty yhteisymmärryksessä, Kaikkonen sanoo.

MTV Uutiset ei ole toistaiseksi tavoittanut Hakalaa kommentoimaan asiaa.

Lue myös: Pornokohu Kaikkosen avustajan ympärillä herättää kysymyksiä mediasta – "Ei ole tapahtunut mitään väärää"

"Kaiken kaikkiaan harmillista"

Hakala vastasi puheenjohtajan erityisavustajana Kaikkosen poliittisesta avustamisesta ja esimerkiksi mediasuhteista. 

Tätä ennen hän työskenteli muun muassa keskustan viestintäpäällikkönä ja ministerin erityisavustajana.

Toukokuun uutisoinnissa oli kyse aikuisviihdesivusto OnlyFansissa julkaistusta pornovideosta, joka IS:n tietojen mukaan oli kuvattu Hakalan asunnossa. Hakala ei kommentoinut asiaa IS:lle.

– Kaiken kaikkiaan harmillista, kaiken kaikkiaan harmillista, Kaikkonen kommentoi kohua nyt.

