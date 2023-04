Näin Suomi juhlii vappua – MTV mukana illan juhlahulinoissa

Missä päin Helsinkiä on pormestari Juhana Vartiaisen mukaan paras vappumeno?

MTV haastattelee entistä kokoomuksen kansanedustajaa, Helsingin pormestari Juhana Vartiaista. Millaisia muistoja pormestarilla on vapusta? Entä missä ja miten hän aikoo viettää tänä vuonna vappua?

Manta lakitetaan klo 18 – viedään vapun jälkeen konservoitavaksi

Manta lakitetaan nyt viimeisen kerran ennen kuin se siirretään konservoitavaksi. Mantan lakituksella on pitkät perinteet. Sitä lakitettiin luvattomasti jo 1900-luvun alkuvuosina.

Manta jää vapun jälkeen huoltotauolle – patsas lakitetaan perinteitä noudattaen, tällainen on juhlaohjelma

Vappu ilman alkoholia?

Darravapaa-yhteisön perustaja Katri Ylinen raitistui noin neljä vuotta sitten. Hänen ja Laura Wathenin perustama suosittu Darravapaa on yhteisö ja media, joka pohtii sitä, millaista elämä on ilman alkoholia. Ilmiöksi nousseesta Darravapaasta on syntynyt tietokirja, podcast ja bileitä nuorten suosimilla klubeilla.