Lapsilisät ankarassa syynissä eduskunnan kyselytunnilla – Kulmuni: "Lapsiperheköyhyys on surullinen ja ikävä asia"

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoi vastauksessaan, että asia kuuluu poissaolevalle sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas.) tontille. Kiuru totesi lyhyesti, että toimeentulohuolet koskevat kaikkia perheitä, mutta erityisesti niillä, joilla on monta lasta.

"Lapsiperheköyhyys on surullinen ja ikävä asia"

Keskustan puheenjohtaja, elinkeinoministeri Katri Kulmuni (kesk.) sanoi, että lapsiperheköyhyys on surullinen ja ikävä asia, ja että hallitus tekee töitä sen poistamiseksi. Kulmunin mukaan lapsivähennyksestä on aikaisemmin keskusteltu, ja valtiovarainvaliokunta otti silloin kantaa, että se on teknisesti hankala toteuttaa.