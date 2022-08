Vasemmistoliiton Andersson: Suhtaudumme hoitajamitoituksen lykkäämiseen erittäin varauksellisesti

– Hoitajamitoitus on yksi harvoista rakenteellisista parannuksista mitä palveluihin on tehty. Useat räikeät laiminlyönnit hoivakodeissa toivat näkyväksi tarpeen varmistaa, että ikäihmiset saavat nykyistä parempaa hoivaa sekä tarpeen viestiä alan ammattilaisille, että heidän arvostuksensa ja työolonsa tulevat parantumaan, hän sanoi puheessaan.

Anderssonin mukaan keskustelussa suurin hurskastelija on kokoomus. Kokoomus on jättänyt muun opposition kanssa eduskuntaan välikysymyksen vanhuspalveluista.

– Kokoomus vastusti ainoana puolueena koko eduskunnassa hoitajamitoituksen tiukentamista viime kaudella ja on vastuussa leikkauksista, joiden seurauksena ympärivuorokautisen hoivan paikkoja on aivan liian vähän tarpeeseen nähden, Andersson kritisoi.

Andersson sanoo, että leikkausten takia ikäihmisten ympärivuorokautiseen hoitoon pääseminen on vaikeutunut selvästi ja kotihoidon kuormitus on kasvanut.

– Tilanne on myös johtanut siihen, että ikäihmisiä on niin sanotusti “väärissä paikoissa”, kuten sairaanhoitopiirien päivystysjonoissa, kun terveyskeskusten vuodeosastopaikkoja on vähennetty ja tehostettuun palveluasumiseen pääsemisen kynnystä on nostettu.