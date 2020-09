Perussuomalaiset nuoret perustivat uuden järjestön, edellinen lakkautettiin kun puolue katkoi välit – uusi puheenjohtaja haastattelussa: ”Meidän jäsenistömme ei allekirjoita fasismia eikä rasismia”

Sastamalainen Miko Bergbom valittiin järjestön johtoon viikonloppuna. Hän on työskennellyt aiemmin muun muassa kansanedustaja Sebastian Tynkkysen (ps) kampanjapäällikkönä eurovaaleissa. Bergbom valittiin tehtävään

Fasismipuheet rasittivat vanhaa järjestöä

– Vanha järjestö on nyt kuopattu ja that’s it, kaputt, Bergbom sanoo.

– Me asemoimme itsemme kansallismieliseksi nuorisojärjestöksi. Meillä on samat arvot ja näkemykset kuin perussuomalaisella puolueella. Heillä, jotka olivat edellisen järjestön kaatumisessa osana ei ole mitään tekemistä meidän kanssamme. Meidän jäsenistömme ei allekirjoita millään tavalla fasismia, rasismia eikä etnonationalismia.

”Hallitus ajaa Suomea kohti EU:n liittovaltiota”

Bergbom kertoo pyrkivänsä politiikassaan siihen, että Suomi on hyvinvointivaltio vielä sadankin vuoden päästä. Hänen mukaansa hyvinvointivaltiokehityksen vaarantavat muun muassa Suomen nykyinen EU-politiikka ja maahanmuuttopolitiikka.

– Suomen suvereniteetti taloudessa ja vallassa katoaa Suomelta Euroopan unionille. Meillä ei ole käytännössä päätäntävaltaa asioihin, koska isot maat, kuten Saksaa, Ranskaa ja esimeriksi Italia märittelevät suunnan. Suomi ei siinä paljon sanele, mikä on parasta meille.

”Sananvapaus kuuluu länsimaiseen oikeusvaltioon”

Yksi Bergbomin tärkeimmistä poliittisista intohimoista on sananvapaus. Hänen mukaansa sitä uhkaavat tätä nykyä hallituksen ja vasemmiston kannanotot.

– Muun muassa se, että vihapuhetta ei ole määritelty kovin tarkasti, on ongelma, koska kansalainen ei tiedä, mitä hän saa lain mukaan sanoa ääneen ja mitä ei.

– Jos minä loukkaan jonkun kunniaa syyttämällä häntä asiasta, jota hän ei ole tehnyt ja joka aiheuttaa hänelle vahinkoa, sehän on ihan selvä peli – ei sellaista voi sallia. Jos taas joku uhkaa toista väkivallalla, se on laitonta puhetta.

– Mutta sananvapauteen kuuluu myös oikeus teoriassa loukata toista omalla mielipiteellä. Jos se ei vahingoita toista millään lailla, se ei ole laitonta. Me voimme olla toistemme kanssa eri mieltä ja toinen voi loukkaantua toisen kannoista, mutta se ei ole laitonta. Sananvapaus on niin tärkeä perusarvo, että siitä on maksettava se hinta, että joku saattaa loukkaantua toisen mielipiteistä.