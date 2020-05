Kesälomakausi lieventää intoa koronarajoitusten alueelliseen purkamiseen – "Alueelliset rajoitukset eivät ratkaisisi mitään"

Erivapauksiin suhtaudutaan kuitenkin keskustankin kannatusalueilla ristiriitaisesti, selvisi lyhyellä soittokierroksella. Suomi on kesällä sen verran yhtenäistä liikkumisaluetta, että eritahtisuudelle ei juuri nyt nähdä syytä. Aluehallintovirastot aikovat myös myötäillä hallituksen linjauksia purkutoimista.

Pohjois-Pohjanmaalla, jossa tauti on osoittanut hiipumisen merkkejä, keskustan puolueaktiivit ovat sitä mieltä, että alueellisia eroavaisuuksia voisi olla.

– Meillä on kyllä ollut tahtotila ja on selvitetty, voisiko olla alueellisia eroavaisuuksia. Tällä hetkellä siinä on laki esteenä, joten ihan noin vain ei tasapuolisuusperiaatteen mukaisesti voi rajoituksia purkaa, sanoo keskustalainen piirijohtaja Jussi Ylitalo.