Mökkikauppa käy nyt kuumana – lomautettu lennonjohtaja toteutti unelmansa ja osti pienen mökin majakan juurelta: "Nyt on aikaa rempata"

– Jäin lomautetuksi lennonjohtajan työstä lokakuun loppuun asti, joten nyt on aikaa remontoida, myhäilee Lehmus.

Sisältä on jo vanhaa tapettikerrosta revitty pois ja huoneiden järjestys on vaihtumassa. Pikkuinen keittokomero saa välttää makuuhuoneena, isommasta tilasta tulee keittiö.

Pihaan on kärrätty myös pieni lisärakennus. Se muodostaa oman kulmansa mökin, saunan ja kesäkeittiön kolmioon.

Kysyntää enemmän kuin tarjontaa

Mökkikauppa on kasvanut nopeasti koronan vaikutuksen vuoksi koko maassa. Kysyntää on enemmän kuin tarjontaa ja hinnatkin näyttävät pitkän laskun jälkeen olevan kohoamaan päin.

– Kysyntää on tällä hetkellä enemmän, mitä tarjontaa on, vahvistaa toimitusjohtaja Mika Heikkilä OP-Koti Pohjanmaasta.

Ja kun kysyntää on, hinnatkin tuppaavat nousemaan?

– Kysynnän ja tarjonnan laki vaikuttaa hintoihin nostavasti, se on luonnon laki, tietää Kiinteistömaailma Kokkolan yrittäjä Antti Porko.

Molemmat uskovat, että syy kysyntään löytyy koronasta. Ihmisillä on aikaa toteuttaa haaveensa ja etsiä sopivaa mökkiä. Tai – koronan arvioidaan muuttavan maailmaa niin, että mökkeilystä tulee vahva vapaa-ajan viettotapa matkustuksen tilalle. Siksi mökkiin halutaan myös panostaa: alalla puhutaan viiden vaatimuksen listasta.

Neliöhinnat nousevat?

Nyt on odotettavissa käännös toiseen suuntaan.

– Kun kysyntä on korkealla ja odotusarvo positiivinen, hinnat voivat nousta, sanoo OP-Koti Pohjanmaan Heikkilä.

Osuuspankista haettiin lainoja kesämökkien hankintaan huhtikuussa yli 40 prosenttia viime vuotta enemmän. Jos koko Suomea katsoo, parhaiten tekevät kauppansa mökit järvien ja meren rannoilla. Näiden vapaa-ajan asuntojen hintahaarukka on 150–350 000 euroa.

Simppeli ja askeettinen riittää

– Ei se minua haittaa! Ihmiset on tervetulleita, samoin kaikki eläimet joita täällä liikkuu kuten lampaita, peuroja, kettukin. Tässähän me kaikki yhdessä eletään, joten sama se on tässä olla, pohtii Lehmus.