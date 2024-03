Koiria usutettiin elävien kettujen kimppuun paheksutuissa luolakokeissa – vain harva sai sanktion

Kielto yhdelle, huomautus toiselle

TSMK kritisoi vastineissaan Oikeutta eläimille -järjestöä siitä, että se on salakuvannut tilanteita ja julkaissut siitä materiaalia. Sen mukaan kokeissa ei täysin pystytä ehkäisemään tapaturmia, mutta silti kokeet nähdään hyödyllisinä.

– LUT-kokeisiin liittyvässä kohussa on kyse siitä, että kokeiden järjestäminen nykymuodossaan halutaan laajemman yleisön tarkastelun kohteeksi ja siten lopetettavaksi. Kuten OE:n kuvaama videomateriaali osoittaa, kokeessa ei tällä hetkellä pystytä täydellisesti ehkäisemään tapaturmien aiheutumista. Koemuoto on kuitenkin hyödyllinen niin kauan kun luolametsästys on Suomessa sallittua.