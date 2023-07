Kelluva asunto ihmetyttää asuntomessuilla – tässäkö ratkaisu tiiviiseen kaupunkiasumiseen?

Tämän vuoden asuntomessuilla Loviisan Kuningattarenrannassa ihastusta on herättänyt erityisesti yksi kohde: kelluva talo Lovisea. Se on tiettävästi ensimmäinen Suomessa ympärivuotiseen asumiseen suunniteltu ja rakennettu kelluva koti. Aiemmin kelluvia taloja on tehty vapaa-ajan asunnoiksi.