Loviisan asuntomessut avautuvat tänään – paljon hehkutetut kelluvat talot typistyivät yhteen

Rakentamisen hintojen nousu rassasi valmisteluja ja muutamat kohteet ovat yhä kesken tai myymättä. Kuningattarenranta aivan kaupungin keskustan kupeessa on silti ainutlaatuinen messualue.

Asuntomessut on lopulta Loviisalle jonkin sortin lottovoitto. Ruotsin vallan aikaan vuonna 1745 perustettu historiallinen Loviisa on tyypillinen pikkukaupunki, muualla Suomessa sitä ei juuri tunneta.

Mutta tänä kesänä etelärannikon vahvasti ruotsinkielinen Loviisa on suositumpi kuin koskaan. 15 000 asukkaan kaupunkiin odotetaan kymmeniä tuhansia messuvieraita.

Oma rantatontti keskustassa

Asuntomessurannasta on tuskin yhtä kilometriä keskustaan. Uutta ponttoonisiltaa pitkin kävelijä ja pyöräilijä pääsevät sinne miltei autoilijaa nopeammin. Alueelle on rakennettu taloja, joista liki kaikissa on oma rantasauna ja laituri.