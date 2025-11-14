Ilves-leiri kuumeni Tapparan tasoitusmaalia edeltäneestä episodista Tampereen paikallisottelussa.

Tappara tasoitti jääkiekon SM-liigan Tampereen paikallistaiston avauserässä 1–1:een kyseenalaisen tapahtumaketjun jälkeen.

Kulmauksessa oli useamman pelaajan välinen paini käynnissä. Ilveksen Matias Mäntykivi väänsi Tapparan Jonathan Anderssonin kanssa, ja Andersson repi Mäntykiven kypärän päästä irti.

Jäähyä ei tullut, vaikka sääntöjen mukaan pelaajalle, joka tarkoituksellisesti poistaa vastustajalta kypärän päästä, tuomitaan pieni rangaistus väkivaltaisuudesta. Hetkeä myöhemmin samassa vaihdossa Andersson syötti kiekon Benjamin Rautiaiselle, joka iski tasoituksen.

MTV Urheilun asiantuntija Pekka Saravo oli myös sitä mieltä, että Andersson olisi kuulunut passittaa jäähylle.

– Kyllä pariminuuttisen pitäisi tuollaisesta tulla, jos vetää kypärän pois päästä, Saravo sanoi ja huomioi Anderssonin päässeen sittemmin antamaan ratkaisusyötön maaliin.

Ilveksen joukkueessa ja faneissa tilanne herätti närää.