Helsingin IFK onnistui katkaisemaan neljän ottelun mittaisen tappioputkensa jääkiekon SM-liigassa, kun se kaatoi keskiviikon kierroksella Pelicansin 3–2. IFK:sta kantautui viimein edes hieman positiivisia merkkejä, kun se hallitsi suorastaan "suvereenilla" tavalla Pelicans-ottelun tapahtumia. MTV Urheilun liiga-asiantuntija Karri Kivi nosti esiin Huomenta Suomen Kiekkoraadissa poikkeuksellisen faktan, mikä liittyy Olli Jokisen luotsaamaan punapetoryhmään.

HIFK:n tappioputki katkesi, kun puolustaja Tony Sund iski keskiviikon Pelicans-ottelun jatkoajalla näyttävän ratkaisumaalin. IFK on kuitenkin yhä sarjassa viimeisenä, kun se on ottanut alkukauden kuudesta ottelustaan vain viisi pistettä.

1:39 Tony Sund ujuttaa komeasti HIFK:lle voittomaalin

HIFK:sta näkyi kuitenkin jo hieman lupaavampia merkkejä, joihin tartuttiin kiinni Huomenta Suomen Kiekkoraadissa.

– IFK oli suvereeni, MTV Urheilun asiantuntija Juhamatti Aaltonen ilmoitti suorasanaisesti.

– Olli Jokisella on kyllä kova urakka käsillään. Harvoin ollaan noin hankalassa tilanteessa, että heti tulee kaikki paineet päälle, on kovat odotukset ja peli ei käy yhtään, asiantuntija Karri Kivi jatkoi Aaltosen heiton jälkeen.

Kivi nosti esiin poikkeuksellisen faktan Jokiseen ja HIFK:hon liittyen.

– Jokisen peliin kuuluu kova luistelu ja IFK on luistellut tällä kaudella vähiten! Kivi hämmästelee.

Huomenta Suomen Kiekkoraadin läpikäynti näkyy jutun yläreunan videolta. Tapetilla on IFK:n lisäksi muun muassa Ilves sekä Kärppien ja Lukon erikoislaatuinen mittelö.