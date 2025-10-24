Oppositiopuolue keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen ihmettelee hallituksen toimintaa verotuspäätösten muutoksissa.
– Aika sekavaa touhua, sanoo Kaikkonen MTV:n Uutisextrassa.
Orpon hallitus perui Fazerin uhkausten jälkeen makeisveron korotuksen. Se etsi korvaavan sopeutuksen datakeskusten sähköverotuen poistosta, jota puolestaan Google arvosteli ankarasti. Nyt hallitus suunnittelee datakeskuksille korvaavaa tukimallia.
Kaikkonen arvioi, että hallituksen poukkoilu hyydyttää investointeja.
– On tiedossa, että moni datakeskusinvestoija laittoi niin sanotusti holdiin eli jäihin omia investointejaan ja haluaa katsoa, että mihin tämä lopulta päättyy, sanoo Kaikkonen MTV Uutisille.
Kaikkonen: Kela-kyytilaskut alueille
Tiettyjen yöpäivystysten lopettaminen on herättänyt kiivasta arvostelua. Keskusta haluaisi päätösvallan palvelupalveluverkosta alueelle. Kaikkosen mukaan Kela-kyytien kustannukset ovat nousseet, ja hyvinvointialueen näkökulmasta jonkin lähipalvelupisteen lakkauttaminen voi olla perusteltua, koska Kela-kyytilaskut eivät tule alueelle.
– Kela-kyytien järjestäminen ja rahoitus pitäisi siirtää Kelan pääkonttorilta alueille. Alueet voisivat miettiä, että kannattaako todella taloudellisesti ja muutenkin lakkauttaa lähipalvelu jostain kunnasta, sanoo Kaikkonen MTV:n Uutisextrassa.
