Kehonrakentaja takoi hurjia miljoonatuloja – kävi ilmi, että mies oli myös huijannut härskisti

Brian Johnson eli Liver King, suomeksi maksakuningas, nousi sosiaalisessa mediassa nopeasti suursuosioon "esi-isien" elämäntyyliään esitellen. Usein paidatta esiintyvä yhdysvaltalainen aloitti aktiivisen somesisällön luomisen viime vuonna, ja hän on saanut TikTokissa itselleen jo 3,8 miljoonaa seuraajaa.

Johnson on mainostanut videoilla "luolamiesdieettiä" ja syönyt huomiota herättävästi raakaa eläinten lihaa, maksaa, aivoja, sisäelimiä ja jopa kiveksiä. Hän on väittänyt elinten syömisen ja lihaa painottavan ruokavalion auttaneen häntä suurten lihastensa saavuttamisessa.

Somesuosion lisäksi Johnson on takonut asiallaan rahaa. Hänen on kerrottu tienanneen 100 miljoonaa dollaria vuodessa myymällä brändiensä alla eläinten kuivattuja sisäelimiä ja proteiinivalmisteita. Hänen lihassäikeinen ulkomuotonsa on ymmärrettävästi auttanut vakuuttamaan tuotteiden myynnissä.