Huijauksesta kärynnyt sometähti julkaisi hämmästyttävän kuvan – onko tässä "naturaali" kehonrakentaja?

Aihetta ei voi pitää mitättömänä, sillä kyse ei ole kestä tahansa treenaajasta, vaan monien miljoonien ihmisten sosiaalisessa mediassa seuraavasta vaikuttajasta, joka on mainostanut erikoista elämäntyyliään. Hän on syönyt "luolamiesdieetissään" muun muassa raakaa eläinten lihaa, maksaa, aivoja, sisäelimiä ja kiveksiä. Suuria tuloja asiallaan tehnyt Johnson on väittänyt elinten syömisen ja lihaa painottavan ruokavalion auttaneen suurten lihastensa saavuttamisessa.