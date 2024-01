"Kendall Jenner steroideilla" koki katalan sivuvaikutuksen – korjaantuminen vei vuosia

Tämä silloinen unelma ei toteutunut, mutta Galaganista on tullut varsin tunnettu persoona. Hänet on opittu tuntemaan "kehonrakennuksen Kendall Jennerinä", sillä paitsi että hänellä on valtaisat lihakset, hänen kasvonsa muistuttavat yhdysvaltalaista tv-persoonaa Kendall Jenneriä .

– Liityttyäni sosiaaliseen mediaan huomasin, että monet miehet pitävät pitkistä, vahvoista ja lihaksikkaista naisista, joilla on myös kauniit kasvot. Minulle on sanottu, että lihakseni on photoshopattu, koska ihmiset eivät voi uskoa, että joku minulta näyttävä voisi olla niin vahva, Galagan on sanonut South West News Servicelle.