Kaupat haluavat varkaille lähestymiskiellon – poliisi kertoo, milloin myymälävarkaus on "a-luokan tehtävä"

Vastaava trendi on myös ryöstöissä, sanoo Poliisihallituksen poliisitarkastaja Kari Siivo . Hänen mukaansa on kasvu on usean tekijän summa, johon liittyvät ainakin päihteidenkäyttö sekä ja taloudellinen ja sosiaalinen tilanne.

Poliisi priorisoi

– Jos epäilty on paikalla ja vartija on esimerkiksi ottanut hänet kiinni, se ei ole kiireellinen hälytystehtävä, mutta kuitenkin viivytyksettä hoidettava. Jos kyseessä on väkivallan uhkaa tai väkivaltaa, tällaista ryöstötyyppistä, se on jo ihan a-luokan kiireellinen, välittömästi hoidettava tehtävä.