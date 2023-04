Myymälävarkaudet ja häiriökäyttäytyminen kasvussa – Kaupan liitto ehdottaa ratkaisuksi poikkeuksellista keinoa

Ruotsissa itsepalvelukassoista on päätetty luopua myymälävarkauksien takia. Suomessakin näpistely on ollut kasvussa jo useamman vuoden.

– Kaikkiaan näpistely on harmillisen yleistä. Siitä osuutensa on itsepalvelukassoilla. Pitää muistaa, että kymmenen vuoden aikana itsepalvelukassojen määrä on lisääntynyt. Mikä osuus on pelkästään niillä, on vaikea sanoa, johtava asiantuntija Terhi Kuljukka-Rabb Kaupan liitosta kommentoi Huomenta Suomen haastattelussa.