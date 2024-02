Yhtä henkilöä epäillään 142 myymälävarkaudesta viime vuoden aikana

Alueen poliisi kertoo tiedotteessaan, että sen tietoon tulee vuodessa tuhansia näpistyksiä, viime vuonna noin 8100. Vain murto-osaa näistä on käsitelty varkauksina, mutta tähän on tulossa muutos viime kevään korkeimman oikeuden päätöksen takia.

– Viimeisen reilun puolen vuoden aikana Lounais-Suomen poliisilla on ollut tutkinnassa noin kymmenen tapausta, joissa myymälöihin kohdistuneet anastukset on arvioitu niin pitkäjänteisiksi ja toisen omaisuudesta piittaamattomiksi, että rikoksia on tutkittu näpistysten sijaan varkauksina, rikosylikonstaapeli Karri Laakso kertoo.