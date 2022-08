Saksa ehdottaa kaasuongelman ratkaisuksi putkiprojektia Espanjaan – Ranska vastustaa, Espanja tahtoo rahoituksen EU:lta

Espanja kannattaa hanketta, jos sen rahoitus tulisi EU:lta. Saksan liittokansleri Olaf Scholtz on kutsunut Espanjan pääministerin Pedro Sánchezin tiistaina Saksaan keskustelemaan asiasta. Ranskan osallistumisesta ei ole ilmoitettu.

Vaikka Espanjalla ei ole omia kaasuvaroja, sillä on rannikoillaan paljon nesteytetyn maakaasun vastaanottamiseen kykeneviä terminaaleja. Lisäksi Algeriasta kulkee Espanjaan kaksi kaasuputkea.

Espanja lupaa nopeasti valmista

MidCat-putki on Espanjan puolella rajaa jo osittain rakennettu. Työt keskeytettiin muutama vuosi sitten, sillä hanketta ei silloin enää pidetty kannattavana.

Putki edellyttäisi tietysti Ranskan osallistumista. Pääministeri Sánchez sanoi tällä viikolla, että ellei Ranska lähde mukaan MidCat-putkeen, Espanjalla on B-suunnitelmana merenalainen putki, joka kulkisi Barcelonasta Italian Livornoon ja sieltä edelleen EU:n verkkoon.

Kaasunsiirto voisi tuplaantua

Määrä olisi apu, mutta ei pelastus. Venäjältä tulevan yhden Nordstream-putken kapasiteetti on ollut 55 miljardia kuutiota vuodessa.

Espanjasta on tullut tänä vuonna kaasunviejä. Putkikaasua viedään Ranskan lisäksi Marokkoon.

Tilanne ei kuitenkaan Espanjaa rikastuta, sillä maan fossiilisen energian tuonti on kallistunut niin paljon, että kauppatase on painunut pahasti tappiolle huolimatta siitä, että tavaravienti on kasvanut ja turismitulot ovat nousseet koronapandemiaa edeltäneelle tasolle.