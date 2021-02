Helena Petäistön kolumni: Katkaiseeko Navalnyin tapaus Itämeren kaasuputken pysyvästi – onko Nordstream 2 vaakalaudalla?

Yhdeksän miljardin euron ja yli 1 200 kilometrin jättiprojekti, josta puuttuu enää vain viimeiset 120 kilometriä, on jakanut Eurooppaa alusta lähtien ja saanut Yhdysvallat niin suunniltaan, että koko projekti on ollut jo vuoden jäissä presidentti Donald Trumpin uhattua vakavilla talouspakotteilla siihen osallistuvia yrityksiä.

Vaikka presidentti Joe Biden on ilmaissut halunsa lämmittää uudelleen Yhdysvaltain suhteita liittolaisiinsa Euroopassa, kaasuputkiasiassa hän sen sijaan tuntuu olevan edeltäjänsä linjoilla. Myös Bidenin Yhdysvallat varoittaa Eurooppaa liiasta Venäjä-riippuvaisuudesta energiansaannissa. Euroopassa kaasuputken kovaäänisin vastustaja on Puola Tanskan seuratessa kannoilla.

Kun sanktiot eivät kerran pure...

Nord Stream 2:n takana on sama rakennelma kuin edellisen putkenkin rakentamisessa. Puolet siitä rahoittaa venäläinen Gazprom, ja toisen puolen saksalaiset energiafirmat Uniper ja Wintershall, ranskalainen Engie, britti-hollantilainen Shell ja itävaltalainen OMV. Ranskan Engien osuus on vain 1 miljardi euroa. Suomalainen Fortum puolestaan omistaa peräti 75 prosenttia Uniperistä.

Putinin ystävät Saksassa ja Sveitsissä

Saksassa kovin vastustus Merkeliä kohtaan tulee Vihreiltä. Liitokanslerin oma puolue CDU on jakautunut niihin, jotka pitävät kaasuputkea puhtaasti kaupallisena hankkeena ja niihin, jotka näkevät siinä poliittisia ongelmia varsinkin nyt Navalnyn tapauksen takia. Hallituskumppani demarit on puolestaan perinyt koko hankkeen entiseltä demariliittokansleriltaan Gerhard Schröderiltä, joten he tukevat sitä ”vanhasta muistista”.

Tutun kirjoittajan kaasuputkikirja 40 vuoden takaa nousi suosioon

Yhdysvalloissa taas on nettimyyntiin putkahtanut yllättäen vuosikymmenien takaa kirja nimeltä ”Ally versus Ally”. Joissakin kauppapaikoissa kirjan hinta on kiivennyt jopa 450 dollariin. Aikamoinen summa opuksesta, jonka aiheeksi mainostetaan ”Amerikka, Eurooppa ja Siperian kaasuputkikriisi”. Vanha aihe on totta kai mielenkiintoinen nykytapahtumien valossa, mutta silti hinta on ällistyttävä.