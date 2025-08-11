Suomenlahden kaapelirikoista syytteet – Eagle S:n ankkuri raahasi pohjaa 90 kilometriä

3012 Eagle S vaurio
Eagle S:n epäillään katkaisseen viisi merikaapelia raahaamalla ankkuriaan meren pohjassa noin 90 kilometrin matkan. MTV
Julkaistu 10 minuuttia sitten(Päivitetty minuutti sitten)

MTV UUTISET – STT

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on nostanut syytteet Suomenlahden joulupäivän kaapelirikoista. 

Cookin saarille rekisteröidyn Eagle S -aluksen kapteenia sekä ensimmäistä ja toista perämiestä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. 

Syytetyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Eagle S:n epäillään raahanneen ankkuriaan meren pohjassa noin 90 kilometrin matkan ja katkaisseen viisi merikaapelia. 

Kaapelien omistajille on syyttäjän mukaan aiheutunut ainakin 60 miljoonan euron korjauskulut.

Juttu täydentyy.

Lue myös: 

Estlink 2 -sähkönsiirtokaapeli on palannut käyttöön

Näistä rikoksista Eagle S -päällystöä epäillään

Lisää aiheesta:

Estlink 2 -sähkönsiirtokaapeli on palannut käyttöönNäistä rikoksista Eagle S -päällystöä epäilläänYle: KRP saanut Eagle S:n esitutkinnan valmiiksiYle: Eagle S:n rikostutkinnassa nyt kolme epäiltyäPoliisi: Eagle S raahasi ankkuriaan lähes sata kilometriä Itämerellä – "Tapahtumien kulku on pitkälti saatu selvitettyä"KRP: Kaapelivaurioiden esitutkinnassa löytyi useiden kymmenien kilometrien mittainen raahausjälki
MerikaapeliSuomenlahtiItämeriViroRikos

Tuoreimmat aiheesta

Merikaapeli