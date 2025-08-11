Suomenlahden kaapelirikoista syytteet – Eagle S:n ankkuri raahasi pohjaa 90 kilometriä

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on nostanut syytteet Suomenlahden joulupäivän kaapelirikoista.
Cookin saarille rekisteröidyn Eagle S -aluksen kapteenia sekä ensimmäistä ja toista perämiestä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä.
Syytetyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.
Eagle S:n epäillään raahanneen ankkuriaan meren pohjassa noin 90 kilometrin matkan ja katkaisseen viisi merikaapelia.
Kaapelien omistajille on syyttäjän mukaan aiheutunut ainakin 60 miljoonan euron korjauskulut.
