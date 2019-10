Nord Stream 2:lle todennäköisesti satojen miljoonien lisälasku – putki rakennettava Tanskan talousvesille

Venäjältä Saksaan rakennettavan putken on suunniteltu kulkevan Tanskan alueella merenpohjassa Bornholmin saaren läheisyydessä. Tanskan päätöksen myötä putken on kierrettävä Bornholmin saaren kaakkoispuolelta.

Kaasuputkihanketta on arvosteltu voimakkaasti muun muassa siitä, että se lisää Euroopan riippuvuutta venäläisestä energiasta. Yhdysvallat on uhannut asettaa pakotteita kaasuputkihanketta vastaan. Tanska on ollut yksi vastahankaisimmista Pohjoismaista, ja maa on viivytellyt lupien myöntämistä viimeiseen saakka. Kokonaan Tanska ei kuitenkaan voi kaasuputkihanketta estää.