Rajan ylittäneen huviveneen tapausta tutkitaan valtionrajarikoksena

Suomenlahden merivartiosto tutkii Suomesta Venäjälle luvattomasti rajan ylittäneen huviveneen tapausta valtionrajarikoksena, kertoo Merivartiosto.
Huvivene ylitti valtionrajan luvattomasti heinäkuun lopulla. Vene ylitti valtakunnan merirajan Virolahdella Suomesta Venäjälle ja palasi takaisin.
Epäilty on paikallinen suomalainen mökkeilijä, joka merivartioston mukaan vaikuttaa ylittäneen rajan vahingossa.
Rajanylitys havaittiin heti sen tapahtuessa.
Valtionrajarikoksesta seuraa yleensä sakkorangaistus, mutta mahdollisesta syytteestä päättää syyttäjä.
Luvattomat rajanylitykset huviveneillä ovat Suomenlahdella harvinaisia.