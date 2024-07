Kauhunsekainen video: Apokalyptinen massaparvi sai auringonottajat kiljumaan

Sudenkorentoja parveili niin paljon, että osa rannalla olijoista ottivat jalat alleen. Silminnäkijät kuvailivat näkyä jopa apokalyptiseksi, kertoo New York Post.

Artikkelin alussa oleva video näyttää, miten jättimäinen parvi sudenkorentoja yllättää rannalla olijat.

Suomen Sudenkorennot -kirjan kirjoittaja Sami Karjalaisen mukaan on vaikea sanoa, miksi juuri videolla näkyvät sudenkorennot olivat kokoontuneet suureksi parveksi.

– Kyseessä on jokin itselle vieras laji toiselta puolelta maailmaa, joten on vaikea sanoa tarkalleen, mistä on kyse, hän pohtii.