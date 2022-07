"Sitä oli hauska katsoa" – merileijonat saivat tarpeekseen auringonpalvojista Kaliforniassa

La Jolla Coven auringonottajat joutuivat väistymään kahden aggressiivisesti käyttäytyvän merileijonan tieltä perjantaina 9. heinäkuuta. Rannan tapahtumista on uutisoinut muun muassa The Washington Post .

Myös sosiaaliseen mediaan on jaettu videoita rannalta. Artikkelin yllä olevalta videolla yksi La Jolla Coven merileijonista alkaa isotella eräälle rannalla oleskelleelle miehelle.

Sosiaalinen media merileijonien puolella

Monet sosiaalisen median käyttäjät pitävät merileijonien käytöstä oikeutettuna, koska kyseessä on niiden ranta ja niiden luonnollinen paikka asua. Ihmiset voisivat ottaa aurinkoa muuallakin.

Merileijonat ovat yleinen näky La Jolla Coven rannalla. Vierailijoita on pyydetty pysyttelemään turvallisen välimatkan päässä eläimistä. Varoitusmerkkejä on pystytetty eri puolille rantaa. Erityisesti poikasten syntymän jälkeen emot voivat olla todella suojelevaisia jälkikasvunsa takia.

Käytös ei hetkauta asiantuntijoita

Merileijoniin erikoistunut SeaWorld San Diegon työntekijä Eric Otjen kertoo Associated Pressille , että merileijonien käytös ei ollut mitenkään poikkeavaa tai outoa. Hän kertoo jopa odottaneensa, että jotain vastaavaa tulisi tapahtumaan rannalla, koska käynnissä on merileijonien lisääntymiskausi.

– Niiden käytös ei ollut kovin erikoista. Video on kerännyt miljoonia katselukertoja siksi, että ihmiset juoksivat kuin Godzilla jahtaisi heitä, Otjen toteaa.

Myös San Diegon kaupunki on tietoinen rannan reviiriongelmasta. Tietoon on tullut lukuisia tapauksia, joissa merileijonia on häiritty menemällä liian lähelle ottamaan kuvia muistoksi.