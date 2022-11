Katujengien syntyä kitketään nyt ulkomaisen yhteistyön avulla: Ruotsin poliisilta tullut selkeä viesti Suomeen

– Meillä on näkymää siitä, että meillä on hyvin samankaltaisia piirteitä katujengi-ilmiössä kuin näissä maissa. Tämän vuoden alusta asti olemme tehneet Pohjoismaisten pääkaupunkien rikospoliisien kanssa tiivistä yhteistyötä.

Ruotsista selkeä viesti

– Ruotsista on tullut viestiä, että meillä on hyvin samankaltaisia piirteitä kuin heillä. Meillä on tietty pohja päässyt jo muodostumaan, mutta olemme toki selkeästi jälkijunassa verrattuna heihin. Ruotsista on tullut meille selkeä viesti, että toimikaa riittävän aikaisin ja riittävän tehokkaasti.