Katso videolta jännittävät hetket: Supikoiran pyydystäjä koki hyytävän yllätyksen, kun loukkuun tarttuikin susi: "Se makasi siinä kuin koira konsanaan"

Riistakamera tallensi erikoisen tilanteen

– Susi näyttää aika isolta. Joissakin kuvissa se makasi siinä kuin koira konsanaan. Lepäilee siinä, mutta kyllä se niissä kuvissa, joissa juuri oli häkkiin joutunut, yritti etsiä ulospääsyä joka kulmasta ja katosta. Kansi, joka siihen päälle pamahtaa on kuitenkin niin painava, ettei sudella riitä voimat sitä avata.

"Onneksi se pelkäsi meitä"

Luonnonvarakeskuksen asiantuntijat tarkastelivat Uusitalon lähettämiä kuvia. He totesivat, ettei sudelle aseteta pantaa, sillä se on alle vuoden ikäinen.

– Onneksi se pelkäsi meitä yhtä paljon kuin me sitä, toteaa Uusitalo huojentuneena.

Uusitalolla on käytössään isohko supikoiraloukku, johon susi mahtui sisälle kokonaan.

– Kyllä tämä on vähän niin kuin "once in a lifetime" kun villin suden näkee näin läheltä, hän jatkaa.