Pietarilaisen yliopiston opiskelija sai 13 vuotta vankeutta maanpetoksesta ja terrorismin puolustamisesta.
24-vuotias pietarilainen opiskelija Daniil Galitskij lisättiin Venäjän federaation terroristiluetteloon ja tuomittiin 13 vuoden vankeusrangaistukseen maanpetoksesta ja terrorismin puolustamisesta, kertoo uutistoimisto Tass.
Tuomio on lainvoimainen, koska Galitskijn puolustuksen valitus hylättiin.
Oikeudessa Galiitskij todettiin syylliseksi maanpetokseen Ukrainan asevoimien rahoittamisesta ja terrorismin oikeuttamisesta.
Oikeudenkäynti käytiin suljetuin ovin, joten Galitskijn rikosoikeudenkäynnin yksityiskohtia ei tarkennettu oikeudessa.