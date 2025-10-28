Pietarilainen tuomioistuin on antanut 18-vuotiaalle katusoittajalle Diana Loginovalle 30 000 ruplan sakot Venäjän armeijan loukkaamisesta. Hänet pidätettiin aiemmin lokakuussa sodanvastaisen laulun esittämisestä. Kyseinen laulu oli määritelty ”ulkomaisten agenttien” kappaleeksi.

Laulajan saamista sakoista uutisoi The Moscow Times, joka on lännessä toimiva itsenäinen venäläinen media. Sakon määrä on euroiksi muutettuna noin 322 euroa.

Loginovan bändi oli kerännyt nuoria Pietarin kaduille laulamaan Venäjän hallinnon vastaisia lauluja.

The Moscow Timesin mukaan hallinnon hampaisiin joutuneen kielletyn kappaleen nimi on suomeksi ”olet sotilas.”

The Moscow Timesin mukaan kappaleessa kuvataan tunteellisesti sodan aiheuttamia arpia, mutta ei suoraan viitata Venäjään tai maan armeijaan.

Artisti on kiistänyt syyllisyytensä ja todennut, ettei hänen esityksellään ollut poliittisia tavoitteita. Loginovan asianajajan mukaan poliisi ei onnistunut määrittelemään, mitkä laulun sanoista oikein loukkasivat armeijaa.

Puolustuksen mukaan tapauksen tiimoilta ei esitetty asianmukaisia todisteita poliittisesta viestistä. Oikeudessa paikalla olleet tukijat ja toimittajat antoivat nuorelle muusikolle aplodit.