Katso: Ott Tänak tunteikkaana – piti Craig Breenin äidille antamansa lupauksen suorassa lähetyksessä

– Tämä on vaikeaa ja vaativaa. Se on vaikeaa meille kaikille. Sisällä on tyhjää ja tämä syö meitä elävältä. Se on rankkaa, Tänak summaa viitaten Craig Breenin kuoleman aiheuttamaan suruun.