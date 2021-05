Katso kotikuntasi tilanne: Näin kauan poliisin tulo kestää hätätilanteissa

Käytännössä tehostaminen tarkoittaa sitä, että syrjäseuduilla kiireellisiin hälytystehtäviin apua lähtee antamaan lähin vapaa poliisipartio – riippumatta poliisilaitoksen rajoista. Kyse on niin sanotusta lähimmän partion periaatteesta.

Näin on toimittu hätätilanteissa aiemminkin, mutta kesäkuusta alkaen käytäntö on osa Poliisihallituksen uutta suunnitelmaa.

Tarkoituksena on, että poliisi näkyisi ja toimisi syrjäisissä maaseutukunnissa nykyistä tehokkaammin. Etupäässä tällaisia alueita on Ylä-Lapissa, Tornion seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla poliisilaitosten raja-alueilla.

Erityishuomio syrjäkuntiin

Poliisihallituksen työryhmässä on kiinnitetty erityistä huomiota 11 harvaan asuttuun kuntaan, joissa poliisin näkyvyys suunnitelman mukaan lisääntyy ja toimintavalmiusaika paranee.

Nämä kunnat ovat Posio, Salla, Soini, Perho, Lestijärvi, Kinnula, Pihtipudas, Vesanto, Keitele, Pyhäntä ja Rautavaara, joissa kiireellisiä hälytystehtäviä on keskimäärin yhdestä kolmeen per viikko ja poliisin paikalletulo on viime vuosina kestänyt noin 40 minuuttia.