Pitkät odotukset halutaan kitkeä: Poliisin tulee jatkossa ehtiä hälytyspaikalle tietyssä ajassa – sisäministeri Ohisalo selvittää tilannetta

Sisäministeri Maria Ohisalo (Vihr.) on pyytänyt poliisihallitusta selvittämään, missä päin Suomea poliisin lisäresursseille on erityisesti tarvetta. Taustalla on hallitusohjelman kirjaus poliisille määriteltävästä enimmäisvasteajasta, jossa poliisin on oltava hälytystehtävissä paikalla kaikkialla Suomessa.