Huolestuttava fakta rikostilastoista: Poliisi pääsee kiiretehtävissä paikan päälle aiempaa hitaammin – taustalla pulmia aiheuttava järjestelmämuutos

Taustalla uusi hätäkeskusjärjestelmä

Kiireellisimpiä tehtäviä ovat Savolaisen mukaan tehtävät, joissa poliisin on esimerkiksi suojattava ihmisen henkeä tai terveyttä. Kiireellisyyskriteeri täyttyy myös, mikäli rikoksentekijä on saatavissa kiinni.

"Harva-alueilla on tietysti heikommat ajat"

– Harva-alueilla on tietysti heikommat ajat. Se on ihan selvä, koska poliisipartiot on sijoitettu lähtökohtaisesti sinne, missä tarve on suurin. Ei ole mitään järkeä pitää partiota sellaisella paikalla, jossa ei mitään tapahdu, jatkuvasti, Savolainen miettii.