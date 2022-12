Lähes 10 miljoonaa autoa tutkittiin läpikotaisin – näissä malleissa vähiten ja eniten vikoja

Uudehkojen autojen luotettavuutta mittaavan TÜV-katsastusraportin mukaan Mercedes-Benzin B-sarja on vähävikaisin automalli 2–3-vuotiaiden joukossa. Saksalaisen katsastusviranomaisen hylkäysprosentti kyseisen auton kohdalla on vain 2. Hopeasijaltakin löytyy Mersu, GLC:n hylkäysprosentti on sekin matala 2,3. Samaan lukemaan pääsi Volkswagen Golf Sportsvan.