Tämä yllätti elämäkertakirjailijan Katri Helenan siviiliminässä

Kirjailija Elina Hirvonen tutustui Katri Helenan elämäkertakirjaa tehdessään niin tähden julkiseen kuin siviliiminään. 

Kirjailija Elina Hirvonen on kirjoittanut Katri Helenan elämäkerran Katri Helena – Laulaja (Johnny Kniga). Iskelmäartisti lopetti mittavan uransa lauantaina 16. elokuuta Helsingin Olympiastadionille. 

Hirvonen tutustui kirjaa tehdessään niin tähden julkiseen kuin yksityiseen minään. 

– Yksi hänen julkisen minänsä vahvuus on se, että hän on todella aito. Hänellä ei ole mitään luotua henkilöbrändiä, vaan se, miten hän on läsnä, lähtee siitä, että hän todella haluaa tehdä sitä, mitä hän tekee. Hän todella haluaa laulaa kaikille, Hirvonen kertoi Huomenta Suomessa.

1808-elinahirvonen.000001Elina Hirvonen pitää Katri Helenaa todella rohkeana ihmisenä.

Siviiliminän puolella Hirvosen yllätti erityisesti kaksi asiaa.

– Se yllätti, miten hauska hän on. Hän on todella hulvaton ihminen. Ja toinen asia, mikä näkyy myös hänen julkisessa puolessaan, muttei ehkä niin paljon, on se, että hänhän on todella rohkea, Hirvonen kertoi. 

– Hän on edelläkävijä ihan siitä lähtien, kun hän lähti pienestä Itärajan kylästä, työläiskodista laulamaan Helsinkiin. Ei se ollut mikään itsestään selvä tai kiltin naapurin tytön ratkaisu, vaan sellaisen ihmisen ratkaisu, joka tietää, mitä haluaa. Hän on tavallaan sillä asenteella tehnyt koko pitkän uransa, Hirvonen jatkoi.

