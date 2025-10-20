Turusta 13 vuotta sitten kadonneen Minna Suomisen henkirikoksen käsittely alkaa tänään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. MTV Uutiset seuraa oikeudenkäyntiä paikan päällä Turun käräjätalolla.

Pitkään pimeänä pysyneen henkirikoksen uhrin ruumis on tiettävästi edelleen kateissa. Teosta syytettynä on 35-vuotias nainen, jota poliisi on epäillyt alusta saakka Suomisen taposta.

Nainen oli Suomisen katoamisen jälkeen vangittuna, mutta sitten poliisitutkinta tyssäsi näytön puutteeseen. Kun Lounais-Suomen poliisi avasi jutun tutkinnan uudestaan syksyllä 2023, nainen ei ole ollut enää vangittuna.

Epäilty vastaa siis tapposyytteeseen vapaalta.

Taposta epäilty nainen oli tapahtumien aikaan parikymppinen. Poliisi on aiemmion kertonut, että harkitsi rikosnimikkeeksi myös murhaa teon raakuuden takia.

Suominen kuoli henkirikoksen uhrina 21. tammikuuta 2012 miesystävänsä asunnolla Turun Pansiossa osoitteessa Tähkiönkatu 8. Suomisen miesystävä oli paikalla tapahtuma-aikaan ja häntä poliisi on epäillyt ainakin hautarauhan rikkomisesta.

Henkirikoksen jälkeen uhri paloiteltiin, pakattiin jätesäkkeihin ja kuljetettiin autolla maastoon piiloon. Poliisi on epäillyt, että mies osallistui ruumiin hävittämiseen naisen kanssa.

Rikoksena hautarauhan rikkominen on kuitenkin jo vanhentunut, eikä siitä voida enää syyttää ketään.

