Katja Kettu MTV:lle: "En lähde tähän hippasteluun" – kustantamo ei löytänyt vahvistusta kiusaamisväitteille

– Minulle vastattiin, että tämä on ammatinvalintakysymys. Koin, että nyt lyödään niin navan alle ja kohdellaan ihmistä törkeästi, Kettu sanoi ohjelmassa.

– Ketun esittämät väitteet tuntuivat hyvin rajuilta. Kuten olen aiemminkin sanonut, meillä WSOY:llä on nollatoleranssi kiusaamiseen ja epäasialliseen kohteluun. Tällaista tapausta ei ole tullut koskaan aiemmin vastaan, sanoo kustannusyhtiön toimitusjohtaja Timo Julkunen .

– Erityisesti väite keskenmenon varjolla kiusaamisesta prosessin aikana nosti täällä monella ihmisellä karvat pystyyn. Myös moni kirja-alalla sekä moni meidän kustantamon kirjailijoista kyseli tämän väitteen perään. Senkin takia selvitys oli syytä tehdä, koska se on todella raskauttava väite. Jos sellaista tapahtuisi, reagoisimme toimenpiteillä tällaisen sanojaa kohtaan.

"En saanut näyttöä kiusaamisesta"

Toimitusjohtaja Julkusen mukaan teoksen viimeistelyvaihe oli kirjan laajuuden vuoksi raskas sekä tekijälle että kustantajalle. WSOY on tapahtuneen jälkeen muuttanut varmuuskopiointeja koskevia käytänteitään.

juha metso/All Over Press

juha metso/All Over Press

– Selvitykseen on annettu niin paljon materiaalia, viestejä, sähköposteja, erilaisia Messenger-viestejä ja niin edelleen. Mistään ei löydy tukea näille kirjailijan esittämille väitteille, Timo Julkunen sanoo.

– Totta kai, jos jotain uutta ilmenee, kustantamon on oltava valmis lisäselvityksiin. Näiltä osin näemme, että kaikki kivet on käännetty.

– Myyntimenestys on ollut pitkässä juoksussa oikeinkin hyvä. Ismo Alanko -kirjaa luetaan ja kuunnellaan nykyaikana edelleen paljon Alanko-fanien toimesta, toimitusjohtaja kertoo.

Onko elämäkerran saama kritiikki on saattanut vaikuttaa Katja Ketun esittämiin kiusaamisväitteisiin?

– Uskon, että sillä on saattanut olla vaikutusta, Julkunen sanoo.

– Mutta se on vain spekulointia.

MTV tavoitti kirjailijan

– Minua kiinnostaa erittäin vähän jos ollenkaan tämä valkopesuohjelma (WSOY:n teettämä selvitys). Minulla on uusi romaani tulossa enkä halua enää palata noihin traumaattisiin kokemuksiin, Kettu sanoo ja toteaa asian olevan hänen osaltaan loppuun käsitelty.

– Kiusaamista on hankala todistaa, kuten olen aiemminkin todennut. En valitettavasti millään voi uskoa kustantamon tilaamaan selvitykseen ja vaikka tutkijatahoa arvostankin suuresti, en usko pätkääkään WSOY:n haluun ”parantaa yrityskulttuuriaan”. Pidän erittäin arveluttavana ja tarkoitushakuisena, että tiedote asiasta julkaistiin jo ennen kuin koko selvitystä oli edes aloitettu, Kettu kirjoitti.

– Siksipä, aikani mietittyäni, päätin, etten lähde tähän hippasteluun mukaan. Pidän todella tärkeänä, että kiusaamisesta keskustellaan avoimesti, mutten usko saavani aiheessa oikeutta eikä minua huvita joutua kansanraadin nuljukoimaksi (mikä tästä toki seuraa) varsinkaan nyt, kun elämässäni on hienoisista vastoinkäymisistä huolimatta onnellinen ja rauhaisa jakso.

– Olen Kissan asian elänyt, läpikäynyt, siitä kirjoittanut ja käsitellyt. Se on ollut raskasta, turhauttavaa, eikä minua kiinnosta suoraan sanottuna kilin vitun vertaa palata asiaan. On aika elää elämää eteenpäin. Sitä on vielä jäljellä nääs, eloa ja onnea!